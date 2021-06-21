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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayağı kırılan yılkı atına vatandaşlar sahip çıktı

İHA

Ayağı kırılan yılkı atına vatandaşlar sahip çıktı

Afyonkarahisar’da sol ön ayağı kırılan yılkı atı, Kumalar Dağı'nda vatandaşlar tarafından bulunarak koruma altına alındı. Yaralı at veteriner hekim tarafından ilk müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastane’nde tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Kumalar dağından sürü halinde gezen yılkı atlardan birinin ön sol ayağı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kırıldı. Vatandaşlar tarafından bulunan yılkı atı yırtıcı hayvanlara karşı koruma altına alınırken, Afyonkarahisar Valiliğinin talimatı ile veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan yara yılkı atı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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