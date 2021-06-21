Kursu başarıyla bitirip çobanlık sertifikalarını aldılar

Afyonkarahisar’da süren Sürü Yönetimi Elemanı Kursu’nu başarıyla tamamlayan 26 kursiyer sertifikalarını aldı. 30 gün süren kursu başarı ile bitiren kursiyerler sertifikalı çoban oldu.

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile Ziraat Odası Başkanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen kursta; merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kayıt, hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, ağılı kurabilme, ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konuları ele alındı.

Öte yandan işlemesinden sürü yöneticisini sigortalı olarak istihdam eden üreticilere yıllık 5 bin lira destek ödemesi yapılacağı belirtildi.

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