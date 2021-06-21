Afyonkarahisar’da drone eğitimleri başladı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Teknik Destek kapsamında hazırladığı 'Yeni Nesil Eğitiminde Drone Teknolojisi ve Drone Kodlama Eğitimi' başladı.

21 Haziran tarihinde başlayan ve 20 öğretmenin katıldığı eğitimin açılış programına Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın katıldı. Programda konuşan Yalçın, bu eğitimlerin bir çok derse renk katacağını ifade ederek, "Drone kullanımı ve Drone kodlama STEM (FeTeMM) kapsamındaki eğitici eğitimleri sayesinde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hızla gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilme, gelişmeleri takip ederek hayatlarına uygulayabilme gibi konularda daha bilinçli hale gelecek. Eğitime katılan öğretmenlerimiz drone kullanımı ve drone kodlama konusunda bilgi sahibi olarak STEM eğitiminde algoritma yapısını öğretmek ve kodlama eğitimi verilmesine katkı sağlayacak. Bu uygulamaların birçok derse renk katacağı ve öğrencilerin teknolojik okuryazarlık düzeylerini olumlu etkileri olacak. Bilgiye en güncel ve işlevsel hali ile ulaşacaklar ve öğrencilerin ders kitaplarının ötesine geçmesi, içerik oluşturmasıyla öğrencilerin özgüvenlerinin gelişmesini sağladığı gibi teknolojinin eğitim hayatına sağladığı faydalar konusunda farkındalıklar kazanacaklar" dedi.

Öte yandan eğitimlerin 25 Haziran tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.