20 büyükbaş hayvan yağış nedeniyle çöken çatının altında kaldı Aşırı yağış nedeniyle besihanenin çöken çatısının altında kalan 20 inekten biri telef oldu İtfaiye çatı enkazındaki inekleri iş makineleri ile kurtardı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde aşırı yağışlar sonrası bir besihanenin çatısının çökmesi sonucu 20 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Olayda bir büyükbaş hayvan telef olurken, ikisinin ise ayağı kırıldı.

Olay, Kozvan Kuyucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy sakinlerinden Ramazan Cengiz’in besihanesinin çatısı bölgede yaklaşık 2 saat boyunca yağan yağmurun ardından büyük gürültü ile çöktü. İçeride bulunan büyükbaş hayvanlar ise çöken çatının enkazında kaldı. Olayı gören köy sakinleri bir taraftan hayvanları çıkarmak için müdahalede bulunurken bir yandan da itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler iş makineleri ile enkaza müdahale ederek çatının altında kalan 20 hayvanı çıkardı. Enkazdan kurtarılan ineklerden biri telef olurken, 2’sinin ise ayağı kırıldı.



“Nasıl olduğunu anlayamadık”

Köy sakinlerinden Ahmet İslam, yağışın çok şiddetli olduğunu ve çatının biranda büyük bir gürültü ile çöktüğünü ifade ederek, “Yoğun yağışlar nedeniyle köyümüzden Ramazan Cengiz’in besihanesi bir anda göçtü. Nasıl olduğunu anlayamadık. Çok gürültülü bir yağış vardı. Yağmura dayanamadığı için çatı bir anda göçtü. İçeride 1 tane ölmüş inek var. İki ayağı kırılmış inek var. Diğerlerinde çok şükür şuan için bir şey yok” dedi.

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