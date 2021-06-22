Bunun adı 'Kahramanlık' Teröristlerin drone ile yaptığı bombalı saldırıda silah arkadaşları için sağ bacağını feda etti Kahraman uzman çavuş drone ile atılan bombayı arkadaşları zarar görmesin diye bacaklarının arasında patlattı

Kuzey Irak’ta teröristlerin droneli saldırısına uğrayan birlikteki Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Yusuf Yayla'nın (30) sağ bacağı diz altından koptu. Drone ile havadan atılan bombayı fark eden kahraman uzman çavuş, yere düşen bombayı iki ayağının arasında sıkıştırıp patlatarak diğer arkadaşları zarar görmesi diye sağ bacağını feda etti.

Edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekâtı’nda kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla drone ile yapılan bombalı saldırı sonrası gazi oldu. Kuzey Irak’ın Hakuk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile dün sıcak meydana gelen Mehmetçiğe hainler bombalı drone ile saldırdı. Birlikte görevli Afyonkarahisar Uzman Çavuş Yusuf Yayla çatışma esnasında drone ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı. Patlayan bomba Yayla’nın bacağından yaralanmasına neden olurken diğer silah arkadaşları ise Yayla sayesinde zarar görmedi.



Kahraman uzman çavuşun sağ bacağı diz altından koptu

Olayın ardından helikopter ile bölgeden alınan kahraman uzman çavuş ardından Fatihler Kışlası’na tahliye edildi, sonrasında ise Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisine başlanan Yayla’nın sağ bacağının diz altından koptuğu öğrenilirken, yaptığı kahramanlık ile de bir çok silah arkadaşının yaralanmasını önlediği öğrenildi.



“Gazimizi ziyaret edeceğiz”

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise olayı duyar duymaz hemen harekete geçtiklerini ve Yayla’nın ailesi ile görüştüklerini ifade etti. Yayla’nın babasının da emekli uzman çavuş olduğunu kaydeden Başkan Kumartaşlı, Yayla’nın hafta içi Ankara GATA’ya sevk edildiğinde kendisini ziyaret edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.