Dinar’da aşırı yağış hemzemin geçitleri ve demiryolunu sular altında bıraktı Evler sel baskınına uğradı, hemzemin geçitler göle döndü

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yağan şiddetli yağış sonrası iki köydeki evlerin bazılarını su basarken, tarım arazileri ile hemzemin geçitler ve demiryolu da sular altında kaldı.

Dinar'a bağlı Sütlaç, Yeşilhüyük köylerinde aşırı yağış sebebiyle demiryolu hemzemin geçitlerinde, köy yollarında, evlerin avlu ve bahçe kısımlarında sel baskınları oldu. Selin ardından Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'nın koordinesinde Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olaya anında müdahale etti. Ekipler iş makinalarını da kullanarak su motorları vasıtası ile birikin suları tahliye ederken tıkanan kanalları da açtı. Sel baskını olan evlere ve bölgelere hızlı yapılan müdahale sayesinde ekonomik kaybın önüne büyük ölçüde geçilirken, herhangi bir can ve mal kaybı ise yaşanmadı. Olayla ilgili konuşan Sütlaç Köyü Muhtarı Kaymakam Kapankaya'ya ve görevlilere teşekkür ederek, “Hepinizden Allah razı olsun Özel İdare Müdürümüz ve ekibinin zamanında müdahalesiyle kazasız belasız atlattık çok şükür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.