Albay Reşat Çiğiltepe şehitliği'nin yolları kilitli parke ile buluşuyor

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri kentin ilçe ve köylerinde sürdürdüğü yol çalışmaları kapsamında Sinanpaşa ilçesinde bulunan Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği ve Çiğiltepe Yaylası’nda, yayla yolu olarak bilinen 6 kilometrelik güzergahta kilitli parke çalışmalarına başladı.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla yol çalışmalarına hız veren İl Özel İdare ekipleri, kentin birçok noktasında aynı anda yol genişletme ve onarma çalışmalarını sürdürüyor. Turizme yönelik ulaşım çalışmaları kapsamında, Sinanpaşa ilçesine bağlı Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği ve Çiğiltepe Yaylası’nda, yayla yolu olarak bilinen 6 kilometrelik yolda kilitli parke çalışmaları başladı. Köy ve grup yollarında hummalı bir çalışma yürüten İl Özel İdaresi’ne bağlı Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, yayla yollarını da ihtiyaca uygun bir şekilde konforla buluşturmaya devam ediyor.

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