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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkıyor

İHA

Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkıyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan Frig Vadisi’nde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İhsaniye’ye bağlı Kayıhan Beldesi’nde bulunan Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılıyor.
İhsaniye Kayıhan Kasabası içerisinde, Göynüş Vadisi'nde bulunan, büyük bir bölümü toprağa gömülü durumda olan Maltaş Anıt Abidesi’nde kazı çalışmaları Vali Gökmen Çiçek’in bölgeyi incelemesinin ardından başladı. Afyonkarahisar İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır ile Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ve arkeologlar eşliğinde başlayan kazı çalışmaları Frig Vadisi’nde yapılacak ilk kazı çalışması olduğu belirtildi.
Öte yandan Vali Gökmen Çiçek, Frig Vadisi içerisinde bulunan Kurtuluş Savaşı’nda ilk siperlerden olan, 2. ve 32. alayın yerleştiği ve savaş sırasında 18 subay ile 412 erin şehit düştüğü bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bölgenin tarihi önemine dair bilgiler aldı.

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