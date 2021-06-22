Şuhut'ta 'Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' semineri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik "Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne" konulu seminer verildi.

Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik Rehber Öğretmen Hamide Bozan tarafından çocuk istismarına karşı 'çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' konulu seminer verildi. Seminerde bilinçli çocuk bilinçli annenin nasıl olması gerektiği anlatıldı. Seminere katılan kadınlar akıllarında kalan soruları öğretmen Bozan'a iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.