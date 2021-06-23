Şuhut'ta kuvvetli yağış buğday ve haşhaş ekili alanlara zarar verdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir haftadır süren kuvvetli yağış ilçenin bazı kesimlerinde ekili olan buğday ve haşhaşlara zarar verdi.

Kuvvetli yağışın ardından ekili alanlardaki buğdaylar yan yatarken haşhaşlar ise renk değiştirdi. Çiftçi Süleyman Çoban konu ile ilgili açıklamalarında, "Haşhaşları dolu vurunca ağızları açıldı çok büyük zarar var. Haşhaş var, fasulye var, yonca var hepsini dolu vurdu" dedi.

Bir diğer çiftçi Umut Furkan Yaylalı ise, "15 gündür hemen hemen her gün yağmur yağdığı için buğdaylarımız yan yatmış durumdadır. Yine çiftçimizin zararı var her türlü. Allah'tan gelen bir şey bu, yapacak bir şey yok" dedi.

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