(ÖZEL) O kahraman İHA’ya konuştu Droneden atılan bombanın üstüne basarak bir ayağını vatana feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla: “Bu ülkeyi bölmeyecekler, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan susmayacak. “Gururluyum, bu vatana ve millete feda olsun” sözleri ile anlattı.

Kuzey Irak’ta teröristlerin droneli saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diYe bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla İHA’ya konuştu. Kahraman uzman çavuş duygularını, “Bu ülkeyi bölmeyecekler, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan susmayacak. Gururluyum, bu vatana ve millete feda olsun” sözleri ile anlattı.

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