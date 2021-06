Afyonkarahisar’da “Yerelde Kadın Buluşmaları” programı Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü: “Türkiye 3.6 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimize modern bir devletin sağlaması gereken her türlü hizmeti sağladı”

Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, birçok devletin kendi vatandaşına sağlayamadığı sosyal yardım, eğitim, barınma gibi her türlü hizmeti Türkiye’nin 3.6 milyonun üzerindeki Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu vatandaşlara sağladığını söyledi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde; Türkiye’de uyum sürecindeki yabancı kadınlar ile ev sahibi toplumdaki kadınların ortak bir yaşam kültürü oluşturmaları amacıyla düzenlenen “Yerelde Kadın Buluşmaları” Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Programa katılına protokol üyeleri, yabancı uyruklu kadın vatandaşların el emeği göz nuruyla hazırlığı yöresel ürün ve yiyecekleri inceledi.

“Kadın varsa umut, umut varsa yaşam var” sloganı ile yola çıkan “Yerelde Kadın Buluşmaları” etkinliğinde konuşan Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, birçok devletin kendi vatandaşına sağlayamadığı sosyal yardım, eğitim, barınma gibi her türlü hizmeti Türkiye’nin Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu vatandaşlara sağladığını söyledi. Ünlü konuşmasına şöyle devam etti:

“Göç yeni ve bu döneme ait bir şey değildir. Burada önem tabii ki devletimizin gücüdür. Güçlü bir siyasi liderlikle daha organize bir şekilde bunu çok daha iyi organize etti. Gelen 3.6 milyonun üzerindeki Suriyeli kardeşimize modern bir devletin vatandaşına sağlaması gereken, beklenen her türlü hizmeti sağladı. Birçok devletin kendi vatandaşına sağlayamadığı düzeyde eğitimde, sağlıkta, barınmada, sosyal yardımda, adalette tüm hizmetleri en iyi şekilde en kaliteli bir şekilde sağlayabildik ve sağlamaya devam ediyoruz. Elbette göç olgusu ve göç konusu sadece yaygın olarak Suriyeli kardeşlerimizle olmakla birlikte 100 binleri aşan Afganlı kardeşlerimiz, İranlı kardeşlerimiz, yine sayıları 1 milyon 100 bini aşan ve ikamet izniyle ülkemizde yaşayan Orta Asya Cumhuriyetlerinden, Körfez ülkelerine kadar Afrika’ya kadar, Ukrayna, Almanya, Batı Avrupa, Kuzey ülkelerine kadar 1 milyon 100 binin üzerinde ikamet sahibi yabancı ülkemizde yaşıyor.”



Afyonkarahisar kadına değer veren illerin başında geliyor

Vali Gökmen Çiçek de konuşmasında, “Yerelde Kadın Buluşmaları”nın Afyonkarahisar’a çok yakıştığını kaydetti. Afyonkarahisar’da kadınlara yönelik birçok çalışmanın olduğunu kaydeden Vali Çiçek: “Göç Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Kadın Buluşmaları” programı Afyonkarahisar’a çok yakıştı. Afyonkarahisar kadına en çok değer veren illerin başında geliyor. Afyonkarahisar’da biz kadınlarımızla birçok şey yaptık. Kadın Kültür Evleri, Kadın Kooperatifleri şimdi bu organizasyona bakarken aklıma geldi. Biz arkadaşlarımız için kadın kültür evi yapmak durumundayız. Arkadaşlarımız ürettiği şeyleri gördüm. İnşallah Sahra Derneğimizle beraber öyle bir şeyin içerisine girip, Göç İl Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir şey yapabiliriz. İnşallah bugünden itibaren başlayalım” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek’e hediye takdiminde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.