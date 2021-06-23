Saman satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

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Sosyal medya üzerinden saman satış ilanı vererek birçok ilde dolandırıcılık yapan ve hakkında arama kararı bulunan şüpheli şahıs Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından yakalandı. Şahıs sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında ayrı ayrı 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sosyal medya üzerinden saman satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan şüpheli şahıs Emirdağ ilçesinde polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şahsın Türkiye’nin birçok ilinde saman pazarlığı yaptığı kişileri dolandırdığı ve bu yüzden araması bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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