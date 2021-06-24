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(ÖZEL) Pandemi bile bu düğün geleneğini unutturmadı Damadın kafasında koli koli yumurta kırıp evine uğurladılar Adeta menemen tavasına çevrilen damat yıllardır süre gelen geleneğin kurbanı oldu

İHA

(ÖZEL) Pandemi bile bu düğün geleneğini unutturmadı Damadın kafasında koli koli yumurta kırıp evine uğurladılar Adeta menemen tavasına çevrilen damat yıllardır süre gelen geleneğin kurbanı oldu

Afyonkarahisar’da bir beldede yıllardır süre gelen geleneğin son kurbanı dünya evine girmeye hazırlanan Hamza Kuyun isimli damat oldu. Damadı en mutlu gününde yalnız bırakmayan arkadaşları gelinle eve gitmeye hazırlanan damadın kafasında koli koli yumurta kırdı.
Kısmi normalleşme süreciyle birlikte dünya evine girmeye hazırlanan çiftler Afyonkarahisar’da kendi örf ve adetlerine göre düğünlerini yapıyor. Afyonkarahisar’ın Büyükkalecik beldesinde de yasaklardan dolayı uzun süredir düğün yapmayı bekleyen Havva Nur ve Hamza Kuyun çifti, beldede eş, dost ve arkadaşlarının katılımıyla bir düğün merasimi düzenledi. Düğün merasimi boyunca arkadaşlarıyla birlikte gönlünce eğlenen damat Hasan Kuyun, düğün sonrası her şeyden habersiz gelinin koluna girip hayat arkadaşını arabadan indirdiği sırada büyük bir şok yaşadı. Damada bir anda yumurta fırlatarak saldıran arkadaşları koli koli yumurtayı başında boca etti. yumurta saldırısıyla neye uğradığını şaşıran damat sadece yüzünü korumakla yetinebildi. Normal hayatta büyük protestolarda rastlanılan bu görüntülerin beldede yıllardır süre gelen bir gelenek olduğu belirtildi.

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