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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırım Kongo kanamalı ateşinden bunları yaparak korunabilirsiniz

İHA

Kırım Kongo kanamalı ateşinden bunları yaparak korunabilirsiniz

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yaz mevsiminin gelmesi ile vatandaşların kene ısırığı sonrası oluşan Kırım Kongo kanamalı ateşine dikkat etmeleri istendi.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ile özellikle kırsal bölgelerde bağ, bahçe ve tarla işlerinin arttığı için kırım Kongo kanamalı vaka sayılarının da artmasında endişe edildiği belirtildi. Açıklamada, Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde; kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil kene olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, çıplak el ile dokunmamak şartıyla, vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile bez, naylon poşet, eldiven gibi çıkarmalıdır. Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda, vakit kaybetmeden, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır. Kene tutunan kişiler 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden kendilerini izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Havaların ısınması ve sokağa çıkma yasaklarının bitmesiyle piknik alanlarında daha çok vakit geçirmekte olan herkes KKKA yönünden riskli olabileceğinden, basit korunma önlemlerine dikkat ederek kendilerini ve sevdiklerini bu hastalığa yakalanmaktan koruyabilir” denildi.

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