Vali Çiçek: “Gazilik bir vatan evladının ulaşabileceği en şanlı makamdır”

Devletin terörle mücadeleye büyük bir kararlıkla devam etiğini ifade eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gaziliğin ise bir vatan evladının ulaşabileceği en şanlı, en yüce makam olduğunu ifade etti.

Vali Çiçek, terör saldırılarında gazilik mertebesine ulaşan gazilerimizin ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Kuzey Irak'ta teröristlerin droneli saldırısında atılan el bombasını fark eden silah arkadaşları zarar görmesin diye bombayı bacaklarının arasına sıkıştırarak canını ortaya koyan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla’nın ailesini ziyaret eden Vali Çiçek, anne Nazike ve baba İlyas Yayla ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yusuf Yayla ile de telefonla görüşen Vali Çiçek: "Bu fedakârlığın karşılığını ne yapsak ödeyemeyiz. Sizler bu ülkenin ortak değeri, bu toprakların nasıl vatan kılındığının canlı birer sembolüsünüz. Rabbim siz gazilerimizden razı olsun dedi.



“Gazilerimize sonsuz minnet ve şükran borçluyuz”

Vali Çiçek daha sonra Kuzey Irak’ta terör örgütüne karşı yürütülen bir başka operasyonda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Gazi Emin Aslan'ı da Bolvadin ilçesindeki evinde ziyaret etti. Gazi Aslan’a çiçek takdim eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çiçek, Aslan’dan olay anını ve sonrasında yaşananları dinledi.

Burada konuşan Vali Çiçek, devletin terörle mücadeleye büyük bir kararlıkla devam etiğini dile getirerek, “Gönül ister ki bu mücadele hiç şehit vermeyelim, hiçbir askerimiz gazi olmasın. Gazilik, bir vatan evladının ulaşacağı en şanlı, en yüce makam Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşamasının en büyük teminatıdır. Bu mertebeye ulaşan siz değerli gazilerimize sonsuz minnet ve şükran borçluyuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.