21. Afyonkarahisar Caz Festivali başlıyor

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Anadolu’nun en uzun soluklu festivalleri arasında yer alan 21. Afyonkarahisar Caz Festivali 28 Haziran Pazartesi günü Lucia Bakaiova dörtlüsünün gösterisi ile başlayacak.

Kentin kültür ve turizmine önemli katkı sağlayan 21. Afyonkarahisar Caz Festivali ve 20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başlıyor. Anadolu’nun en uzun soluklu festivalleri arasında yer alan 21. Afyonkarahisar Caz Festivali 28 Haziran Pazartesi günü Lucia Bakaiova dörtlüsünün gösterisi ile başlayacak. Termal bir otelde başlayacak olan festival 3 gün sürecek.

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