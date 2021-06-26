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Afyonkarahisar’da YKS 17 bin 320 adayın katılımı ile başladı Sınava geç kalanlar kapılardan böyle geri döndü Okulu bulmayanların imdadına polis yetişti

İHA

Afyonkarahisar’da YKS 17 bin 320 adayın katılımı ile başladı Sınava geç kalanlar kapılardan böyle geri döndü Okulu bulmayanların imdadına polis yetişti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da yapılırken, sınava geciken adaylar polis araçları ile sınava girecekleri okullara getirildi. Ayrıca sınava geç kalan adaylar ise saatler 10.00’ı gösterdikten sonra kapıların kapanması ile sınav salonlarına giremeyince umutlarını önümüzdeki sınavlara ertelemek zorunda kaldılar.
Kentte YKS sınavı 17 bin 320 adayın katılımı ile yapıldı. Sınava girecek öğrenciler sınav saatinden önce okulların yolunu tutarken birçok üniversite adayının sınava aileler ile birlikte geldikleri gözlendi. Sınava geç kalan ya da sınava girecek okulları karıştıran bazı adayların imdadına ise polis ekipleri yetişti. Sınav saatine doğru ‘155 Polis İmdat’ hattını arayan bazı adaylar sınava gidecekleri okulları karıştırdıklarını söyleyerek yardım isteyince polis ekipleri adeta öğrenci servisi gibi çalıştı. Adayları bulundukları yerlerden alan polis ekipleri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Sınava geç kalan adaylar geri döndü
Sınava geç kalan adaylar ise saatler 10.00’ı göstermesi ile kapıların kapanınca sınav salonlarına alınmadılar. Geç kaldıkları okullarda kapıların kapalı olduğunu gören adaylar görevliler ile konuşup içeri girmek isteseler de görevlileri ikna edemeyince kapılardan geri dönmek zorunda kaldılar. Umutlarını önümüzdeki sınavlara ertelemek zorunda kalan adayların hayli üzgün oldukları gözlendi.

İşte Afyonkarahisar’da sınava girecek adayların sayıları
Afyonkarahisar ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yıldız, kentte temel yeterlilik sınavına 17 bin 320 adayın, Pazar günü gerçekleştirilecek oturuma 11 bin 831 adayın yabancı dil testisine ise 717 adayın katılacağını ifade etti. Yıldız ayrıca, sınav öncesi ve sınav aralarında korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemlerini yaptıklarını da vurguladı.

Polis sınavın yapıldığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı
Adayların salonlarda ailelerinin ise dışarıda ter döktüğü sınavda bir çok aday yakınının çocukları için dua edip, Kur’anı Kerim okudukları gözlendi.
Öte yandan, sınavın yapıldığı okulların çevresinde ise polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alarak özellikle ses yapılmasının önüne geçmek için yoğun uğraş verdi. Kentte sınav sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

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