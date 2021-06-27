Polisin kaza yerinde seyirci vatandaşla zorlu imtihanı Evlerinden çıkıp üşenmeden çevre yoluna kadar yürüyüp kazayı izlediler

Afyonkarahisar’da meydana gelen ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazası için olay yerine gelen polis kazayla birlikte bir de olayı izlemeye gelen vatandaşlarla uğraştı. Polis çevre yolunda olmasına rağmen, olayı duyup üşenmeden evlerinden çıkıp bölgeye gelen kalabalığı dağıtmak için uzun süre anons yaptı.



AfyonkarahisarKonya karayolu Fatih Nizamiye Kavşağı’nda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki stajyer öğretmen Ezgi Aslanbek hayatını kaybederken bir kişide yaralandı. Kazanın ardından olayı duyan çevredeki vatandaşlarla birlikte olay yerinden tesadüfen geçen bir çok sürücü ise araçlarını yol kenarına park edip amansız bir seyre ve sosyal medyadan canlı yayın çılgınlığına kendilerini kaptırdı. Cep telefonlarını eline alan vatandaşlar olay yerinden canlı yayınlara başlarken bunu gören polis ekipleri ise olaya seyirci kalmayarak duruma müdahale etti. Polis ekip araçları ile ardı ardına anonslar yaparak vatandaşları dağılmaları, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarılarda bulundu. Polis ekipleri daha sonra saatler 22.00’ı gösterdiğinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlara hatırlatıp dağılmamaları halinde hakların tutanak tutulacağını kendilerine bildirince kalabalık kısa sürede dağılmaya başladı.



Öte yandan, polis ekiplerinin talebi üzerine bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri de gelerek seyirci vatandaşları uyarıp, denetim yaptı.



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