Uyuşturucu operasyonunda 178 adet hap ele geçirildi

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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 178 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan koordineli çalışmada AfyonkarahisarEskişehir kara yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 134 adet captagon hap, 43 adet ecstasy hap, 1.21 gram skunk maddesi ele geçirdi. Operasyonda E.P. (36) ve M.P., (45) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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