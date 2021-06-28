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Yorgun ve bitkin düşen kurt şehre indi Bir bahçeye sığınan kurt yakalanarak tedavi altına alındı

İHA

Yorgun ve bitkin düşen kurt şehre indi Bir bahçeye sığınan kurt yakalanarak tedavi altına alındı

Kütahya’da yorgun ve bitkin bir halde şehre inerek bir bahçeye sığınan kurt, yakalanarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altına alındı.
Kütahya’nın Ali Paşa Mahallesi Şehit Üsteğmen Kadri Kurt Sokak Söğütlü Çeşme Cami yanında şehre inmiş bir adet kurt olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bahçe içinde yorgun düştüğü veteriner hekimler tarafından tespit edilen kurt, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları tarafından yakalanarak hayvan bakımevine götürüldü. Kurt, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim edilen kurt tedavi altına alındı. Kurdun tedavisinin ardından ait olduğu doğaya geri salınacağı bildirildi.

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