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Taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis ve jandarma biber gazı ile müdahale etti Futbol maçı sonrası taraftarlar birbirine girdi, 3 kişi darp sonucu yaralandı Takımın kalecisini yumruklayıp yere düşünce tekmelediler

İHA

Taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis ve jandarma biber gazı ile müdahale etti Futbol maçı sonrası taraftarlar birbirine girdi, 3 kişi darp sonucu yaralandı Takımın kalecisini yumruklayıp yere düşünce tekmelediler

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) oynanan Bolvadin Belediyespor, Sökespor karşılaşması sonrası taraftarlar bir birine girdi. Statta güvenlik önlemi alan jandarma ve polis kavgayı 3 kişinin darp sonucu yaralandığı olayları yatıştırmak için yoğun uğraş verirken, taraftarları ayırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı.
BAL’da oynanan Bolvadin Belediyespor, Sökespor maçı Bolvadin Belediyespor’un 41’lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın bitil düdüğünün çalması ile iki takım taraftarları arasında adeta meydana savaşı yaşandı. Maç boyunca statta güvenlik önlemleri alan jandarma ve polis ekipleri yaklaşık 10 dakika süren olayları ayırmak için uzun uğraş verdi. Güvenlik güçleri daha sonra çıkan olaylara biber gazı ile müdahale etti. Taraftarları ayıran güvenlik güçleri daha sonra olayların büyümemesi için Sökespor taraftarlarını bir süre statta tuttu. Bolvadin Belediyespor taraftarları ise ardından stat çevresindeki uzaklaştırıldı. Çıkan olaylarda 3 taraftar darp sonucu yaralandı.
Olaylar esnasında sıkılan biber gazından etkilenen basın mensuplarının imdadına ise Bolbadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan yetişti. Gürfidan basın mensuplarına su getirerek yüzlerini yıkamalarına yardımcı oldu.

“Tekmelerden sonrasını hatırlamıyorum!”
Yaşanan olaylar esnasında Sökespor taraftarlarının yumruklu saldırısına uğrayan Bolvadin Belediyespor Kalecisi Nevzat Çizmeci, olayların karşılaşma sonrası yaşanan sevinç gösterisi anında çıktığını belirterek, “Maçı yenince sevindik. Arkadaşım geldi, tel örgülerinde yanında arkadaşlarım ile birlikte poz verirken bir anda arkadan yumruk attılar. Sanırım Sökespor’un yedek oyuncularıydı. Yumruk sonrası ben yere düştüm, onlarda beni tekmeledi, bende kendimi korudum. Ondan sonrası hatırlamıyorum” dedi.
Yaşanan olayla ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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