FETÖ’den aranan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

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Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polisin trafik uygulamasında yakalandı.

Denizli Ağır Ceza İlamat Masası'nın yakalama emri ile hakkında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat G. İsimli şahıs Afyonkarahisar’da Bölge Trafik ekiplerince yapılan uygulamada yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine teslim edilen şahıs infaz işlemleri için T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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