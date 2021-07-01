Terör örgütleri üyelerine finans sağlayan 2 şahıs adliyeye sevk edildi Yabancı uyruklu şüphelilerin hayli sakin tavırları dikkatlerden kaçmadı

Afyonkarahisar’da kurdukları şirket üzerinden illegal yollardan gelen paraları, ‘Hawala’ sistemi ile terör örgütleri üyelerine transfer ettikleri tespit edilen ve polis tarafından yakalanan yabancı uyruklu 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye çıkarılırken sakin tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Yabancı uyruklu Mahmod Almajdmı ile Yusuf Hamidi isimli iki şahsın, kurdukları şirket üzerinden terörizmin finansmanı ve kara para akladıklarını tespit eden TEM ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Şüphelilerin kaldıkları eve erken saatlerde baskın düzenleyen ekipler 2 şahsıda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Baskın anında şahısların kurtulmak için ‘bir şey yok yok, bir şey yok’ diyerek bağırmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

TEM ekipleri soruşturma kapsamında yaptıkları incelemelerde şahısların yurt dışından yasa dışı olarak toplanan paraların başka bir ülkeye illegal yollarla transfer ettiklerini ortaya çıkarırken, şüphelilerin bu yöntemle paraları terör öğütleri üyelerine transfer ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye giren şahısların hayli sakin olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

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