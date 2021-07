(ÖZEL) Okulun köpeği kayboldu, öğrenciler her yerde onu arıyor Okulun maskotu haline gelmişti Köpeğin bulunması için öğrenciler validen yardım istedi

Afyonkarahisar’da 2 yıldır ilkokul öğrencilerin adeta maskotu haline gelen Jesi isimli köpek kayboldu. Jesi’nin kaybolduğuna çok üzülen öğrenciler şimdi her yerde onu arıyor.

Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi TOKİ Mevlana İlkokulu’na, iki yıl önce hayırsever bir vatandaş tarafından çocuklara hayvan sevgisi aşılanması amacıyla eğitimli bir golden cinsi köpek hediye edildi. Öğrencilerin ismini Jesi koyduğu köpek, adeta çocuklarla birlikte derse giriyor, çocuklarla birlikte teneffüse çıkıyordu. Kısa sürede okulun maskotu haline gelen ve hatta pandemi döneminde okulların kapalı olduğu günlerde bile öğrenciler okula geliyor Jesi ile oynuyor, ondan hiç kopamıyorlardı. Ancak iki hafta önce Jesi ortadan bir anda kayboldu. Hiçbir zaman okuldan ayrılmayan eğitimli köpeğin çalındığından şüphelenen öğrenciler şimdi her yerde onu arıyor.



"Köpeğimizi çok seviyordum, çok şirindi"

Her yerde köpeklerini aradıklarını, ancak bulamadıklarını belirten 2. sınıf öğrencisi Buğlem Boy, “Köpeğimizi çok seviyordum, çok şirindi. Köpeğimizi çok aradık, ama bulamadık. Köpeğimizi geri istiyoruz. Köpeğimizi çok seviyoruz, biran önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

Başka bir öğrenci Ela Doğan ise Afyon Valisi Gökmen Çiçek’ten yardım isteyerek, “Köpeğimiz vardı, adı Jesi. Onunla teneffüslerde oynuyorduk. Köpeğimiz kayıp oldu. Köpeğimizi çok aradık ama bulamadık hiçbir yerde. Biran önce köpeğimizin bulunmasını istiyoruz. Vali amca yardım edin bize” diye konuştu.

