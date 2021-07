AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Ülke olarak her alanda ileriye gideceğiz” Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da lavanta hasadına katıldı “Gönüllerden gönüle köprü kuracağız”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen “Lavanta Hasat Şenliği”ne katıldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, halkının arasındaki gönül birliği olduğunun bilincinde olan bir Türkiye oluşturacaklarını belirterek “Gönüllerden gönüle köprü kuracağız” dedi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde lavanta hasadı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşti. Lavanta bahçesine giren Kurtulmuş, burada ilk biçimi yapan yaparak lavanta hasadını başlattı.

Daha sonra konser alanına geçen Kurtulmuş, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu tarafından verilen konseri dinledi.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada Dinarelli Lavanta Tesisine emekleriyle hayat veren herkese teşekkür ederek, “Yıllar evvel Avrupa'da lavanta bahçelerini gördüğü zaman hakikaten ne kadar güzel, ne kadar görkemli, ne kadar insanı cezbeden bir alan diye düşünmüştüm. Bir zamanlar bizim yurdumuzda da böyle şeyler olsun diye düşünüyordum. Şimdi çok şükür Türkiye'de de lavanta ekimi başladı. Bugün öğrendim ki; maddi olarak da inşallah bu bölgeye çok ciddi katkıları olacak. Bunların ihraç edilmesi mümkün olacak” diye konuştu.

“Ülke olarak her alanda ileriye gideceğiz”

Ülke olarak her alanda ileriye gidileceğini kaydeden Kurtulmuş, "Büyük ve güçlü Türkiye sadece ekonomisi güçlü, sadece uluslararasında rekabet edebilecek kabiliyeti olan bir ülke demek değildir. Bütün bunlarla birlikte ekonomisi, savunma sanayisi, her alandaki gücüyle birlikte en büyük gücünü devlet millet kaynaşması ve en büyük gücünü de halkının arasındaki gönül birliği olduğunun bilincinde olan bir Türkiye'yi oluşturacağız. Gönüllerden gönüle köprü kuracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.