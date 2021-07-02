Frig Vadisi’nde yeni rota Ayazini oldu

Turizmin yeni gözdesi, içerisinde doğal güzellikleri, kaya anıtları, kaya yerleşimleri, açık hava tapınakları, peri bacaları ve 5 bin yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en güzel vadileri içerisinde yer alan Frig Vadisi, sahip olduğu tarihi değerlerin çoğunlukla bulunduğu Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini son günlerde adını en fazla duyuran turizm rotası.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen projeler ile bambaşka bir görünüme kavuşan, var olan saklı güzelliğini ve tarihi değerlerini bir bir gün yüzüne çıkaran Ayazini, her geçen gün daha çok ilgi görüyor, daha çok ziyaretçiyi ağırlıyor. Programları dahilinde sık sık bölgede incelemelerde bulunan ve yapılan en ufak işi, en ufak çalışmayı ile takip eden Vali Gökmen Çiçek, ilk görüşte aşık olduğum dediği Ayazini’ye ayrı bir değer, ayrı bir önem veriyor. Bugünkü programı dahilinde EğitimciYazar Veli Cengiz ve beraberindeki grupla birlikte Ayazini’de incelemelerde bulunan Vali Çiçek, heyetle birlikte hem bölgeyi gezdi hem de çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



İş dünyasının yatırımları da hızla ilerliyor

Ayazini Köyü’nde iş dünyasının yatırımları da hızla ilerliyor. Çalışmalarına erken başlayan Ayazhan tüm hazırlıklar tamamlandı ve misafirlerini ağırlamaya başladı. Bir başka firma tarafından inşa edilen, içerisinde yöresel lezzetlerin satış ve ikramının yapılacağı, konuklar için uygulama atölyesinin yer alacağı tesis, yöresel ürün satış noktası, kafe ve restoran olarak hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.