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Afyonkarahisar'da ASKOM 15. Bölge toplantısı yapıldı

İHA

Afyonkarahisar'da ASKOM 15. Bölge toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) 15. Bölge toplantısı gerçekleştirildi.
15.Bölge illeri Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illerinin katıldığı toplantının koordinatörlüğünü Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü yaptı. Toplantıya illerin sağlık müdürleri, sağlık hizmetleri ve kamu hastaneleri başkanları ve diğer sağlık yöneticileri ile illerdeki bütün hastanelerin başhekimleri ve diğer sağlık yöneticileri katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile açılan toplantıda bölgenin ve illerin genel durumu, il bazında hastanelerin ve acil sağlık hizmetlerinin durumu konularında bir sunum yapıldı. 15.Bölge UMKE faaliyet raporu sunumunun ardından; daha nitelikli hizmet sunumu konusunda il sağlık müdürlerine, ilgili sağlık yöneticilerine ve özel sağlık kurumları yöneticilerine söz verilerek acil sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. Toplantı sonunda söz almak isteyen katılımcıların da görüş ve önerileri alınıp genel bir değerlendirme ile toplantı sona erdi.

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