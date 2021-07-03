Sağlık görevlileri ambulansta doğum yaptırdı Ambulansta doğan bebeğin sağlık görevlilerinin parmağını sıkıca tutması yürekleri ısıttı Sağlık görevlilerinin yerinde verdiği kararla anne ve bebek hayata tutundu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde doğumu yaklaşan hamile kadını hastaneye götüren sağlık görevlileri, doğumu ambulansın içinde yaptırmak zorunda kaldı. Sağlık görevlileri yaptıkları erken müdahale ile hem annenin hem de bebeğin hayatını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, doğum sancısı tutan Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde yaşayan Aysel Günbaş için yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Günbaş’ı Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürdükleri esnada kadının doğumu başladı. Bunun üzerine Acil Tıp Teknisyeni olan ambulans sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldırım ambulansı uygun bir yere park edip doğumu gerçekleşmesi için ATT Ümran Karakuş ve Paremdik Deniz Yetişkin ile acil müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda doğum başarı ile gerçekleşti.



Sağlık Bakanlığı olayı sosyal medyadan böyle duyurdu!

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise olayı sosyal medya hesabından, “Hoşgeldin bebek Günbaş! Ömrün boyunca yolunun her zaman böyle sevgi dolu güzel yürekli insanlarla kesişmesi dileğimizle. Afyonkarahisar Sandıklı 3’Nolu ASHİ Ekibimiz, Çambeyli köyünden aldıkları gebe hastanın doğumunu hastaneye giderken ambulansta başarıyla gerçekleştirdi” ifadeleri ile paylaştı.

Bebeğin doğumu gerçekleştiren ATT’nin kucağında fotoğrafının da paylaşıldığı olayda, minik çocuğun sağlık görevlisinin parmağını tutması ise görenlerin içini ısıttı.

Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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