Hastaneye kavanoza koydukları keneyle gittiler Afyonkarahisar’da 'Kırım Kongo Kanalı Ateşi' paniği

Afyonkarahisar’da okulun bahçesinde çiçek dikme etkinliğine katılan 4 yaşındaki çocuğun üzerinden kene çıktı. Annesi tarafından fark edilen kenenin küçük çocuğu ısırmak üzereyken bulunduğu ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde hastalık bulgusuna rastlanmazken, anne olası ihtimale karşılık keneyi de koyduğu cam kavanozla hastaneye götürdü.

Afyonkarahisar Kent Merkezi Dörtyol Mahallesinde dün okulda çiçek dikme etkinliğine katılan 4 yaşındaki Muhammed Mustafa Kanat, ablasıyla birlikte çiçek diktikten sonra eve geldi. Daha sonra ertesi sabah iç çamaşırının değiştirildiği sırada çocuğun atletindeki keneyi fark eden anne, küçük çocuğunda vücudunda kızarıklıkları görünce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada kontrolleri yapılan 4 yaşındaki çocuktan kan örnekleri alındı. Daha sonra çocuğun iç çamaşırında bulunan böceğin kene olduğunu belirleyen doktorlar, kenenin çocuğu ısırmak üzereyken fark edilmesi ile olası bir facianın önüne geçildiğini belirttiler. Çocuğun alınan lan örneklerinde ise herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmayınca herkes rahat bir nefes aldı. Bunun üzerine doktorlar Kanat'ı taburcu ederek evine gönderdi.

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