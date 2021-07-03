Anne ve bebeğin hayatını kurtaran 112 acil servis görevlileri olayı anlattı Ambulansta doğum yaptırmak zorunda kalan 112 görevlileri, mutlu olduklarını ifade ettiler

Afyonkarahisar’da doğum sancısı başlayan kadını hastaneye götürürken ambulans ile yolda doğumunu yaptıran 112 acil servis görevlileri, doğumun başarılı geçtiği ve anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Doğum sancısı tutan Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde yaşayan Aysel Günbaş için yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Günbaş’ı Sandıklı Devlet Hastanesine götürdükleri esnada kadının doğumu başladı. Bunun üzerine Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olan ambulans sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldırım ambulansı uygun bir yere park edip doğumu gerçekleşmesi için ATT Ümran Karakuş ve Paremdik Deniz Yetişkin ile acil müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda doğum başarı ile gerçekleşti.



“Bakanlığımızın da fotoğrafı paylaşması bize ayrı bir gurur verdi”

Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve sağlık durumları ile olan anne ile kız bebeğin tedavileri devam ediyor. Doğumu gerçekleştiren 112 acil serviste görevli Paremdik Deniz Yetişkin, olayın sabah erken saatlerde gerçekleştiğini dile getirdi. Anne ile bebeğin iyi olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Yetişkin, “07.30 civarından komuta merkezi hamile bir hastanın genel durumunun bozulduğunu, sancısının olduğunu ve kanamasının olduğunu bize iletti ve anons geçtiler. Hızlı bir şekilde vakaya çıktık. Olay yerine gittiğimizde hastayı değerlendirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Doğum başlamamıştı gittiğimizde. Hastanın nakli için ambulansa aldık. Yol üzerinde hastanın kasılmaları ve sancıları başladı. Aracı güvenli bir bölgeye çektik. Hastanın doğumunun başladığını tespit ettik. Doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Annenin ve çocuğun sağlıklı bir şekilde hastaneye naklini sağladık. Bakanlığımızın da fotoğrafı paylaşması bize ayrı bir gurur verdi” dedi.



“Annenin ve bebeğin sağlıklı olması bizi çok mutlu etti”

ATT Ümran Karakuş ise bebeğin doğduktan sonra meslektaşının elini tutmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Riskli bir gebeliği vardı gebemizin. Yolda gerçekleştirdik hastaneye ulaşamadan. Annenin ve bebeğin sağlıklı olması bizi çok mutlu etti, gururlandırdı. İyi bir müdahale ile naklini sağladık. Sosyal medyada paylaşılmasını istedim. Arkadaşımın elini tuttu yeni doğan bebek. Bakanlığımızın da paylaşması bizi çok mutlu etti.”

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