Emirdağ’da aşı çalışmasını yaygınlaştırmak için çadır kuruldu

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde korona virüs (Covit19) aşı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ilçe meydanına aşı çadırı kuruldu.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici İlçe Sağlık Müdürlüğünce Emirdağ’da aşı uygulamasını hızlandırmak amacıyla Uzun Çarşı girişinde kurulan aşı çadırını ziyaret etti. Uzun Çarşı’da kurulan aşı çadırını ziyaret ederek yapılan aşı uygulaması hakkında Biberoğlu’ndan bilgiler alan Kaymakam Bilici, salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirtti. Covid19 aşı uygulamasını yaygınlaştırmak ve randevusuz olarak vatandaşlara hızlı hizmet ulaştırmak amacıyla aşı uygulama çadırının kurulduğunu söyleyen Kaymakam Bilici, sağlık kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların aşı çadırında da randevusuz bir şekilde aşı yaptırabileceklerini dile getirdi. Sağlık Müdürlüğünce kurulan aşı çadırının aşılama hizmetini vatandaşlarımızın ayağına getirmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Kaymakam Bilici, “Sağlık Bakanlığımızın yaptığı düzenleme ile artık sırası gelen vatandaşlarımız randevusuz olarak da aşılarını yaptırabiliyorlar. Buraya kurulan aşı çadırında vatandaşlarımız bekletilmeden aşılarını oluyorlar. Emirdağlı hemşehrilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, burada görev yapan sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Çadırda görevli sağlık çalışanları ile fotoğraf çektiren Kaymakam Bilici, aşı olmaya gelen vatandaşlarımızla da sohbet etti.

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