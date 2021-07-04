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Yolculuk yaptığı otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

İHA

Yolculuk yaptığı otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar’da durdurulan otobüste yapılan kimlik kontrolü esnasında şüpheli hareketlerde bulunan yolcunun üstünde yapılan aramada metanfetamin ve bonzai isimli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan A.B., (22) isimli şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisarİzmir karayolu üzerinde durdurulan bir otobüsteki yolcuların kimlik kontrolleri yapıldığı esnada A.B., isimli yolcunun şüpheli hareketlerde bulunması üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın üst araması yapıldı. Aramada 26.12 gram metamfetamin ile 12.34 gram bonzai isimli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli A.B., polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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