Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki köprüde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da köprüde odun talaşı yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, Afyonkarahisarİzmir karayolundaki köprünün bir yönü trafiğe kapandı.

Olay, Afyonkarahisarİzmir karayolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manisa Turgutlu’dan aldığı odun talaşı yükünü Afyonkarahisar’a getiren Ali Y. (51) idaresindeki 42 Y 4586 plakalı tır, köprü üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Refüje devrilen tırın dorsesindeki odun talaşı ise yola saçıldı. Talaş köprünün bir yönünü tamamen, diğer yönünde ise bir şeridi trafiğe kapattı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Ali Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Trafik ekipleri karayolunda yoğun güvenlik önlemleri alarak, araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi. Tırın devrilmesi esnasında köprünün boş olması ise facianın önüne geçti. Tırın yoldan kaldırılması için olay yerine iş makineleri ve vinç sevk edildi. Kaza ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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