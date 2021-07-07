İhmal, piknikçi baba ve kızını hastanelik etti Pikniğe giden ailenin günü kabusla sona erdi Belediye, olaydan sonra gerekli önlemleri aldığını açıkladı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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Afyonkarahisar’da pikniğe giden ailenin günü kabusla sona ererken, piknikçi, baba ve kızı Park ve Bahçeler Temizlik İşleri ekiplerinin kapağını açık unuttuğu vana çukuruna düşerek hastanelik oldu. Olayda babanın ayak parmakları kırılırken, kızının ise beli kırıldı ve dalağı zedelendi.

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