Kemal Sunal filmi gerçek oldu, ekmeğin içinden ip çıktı Kahvaltıda yediği ekmeğin içinden ip çıkan vatandaş Emirdağ Belediye Başkanlığından fırınların denetlenmesini istedi

Kemal Sunal’ın ‘Deli Deli Küpeli’ filmi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde gerçek oldu. Sabah kahvaltı yapmak için fırından ekmek alan vatandaş ekmeği ikiye böldüğünde içinden ip çıktı.

Filmlere konu olan olay Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşandı. Mustafa Avcı isimli vatandaş sabah kahvaltı yapmak üzere fırından ekmek aldı. Daha sonra evinde kahvaltı sofrasına oturan vatandaşın 4 çocuğu ve eşi ile birlikte kahvaltı yaptığı sırada ekmeği bölmesiyle şoka uğraması bir oldu. Bölünen ekmeğin tam ortasından uzun bir ip çıktı. Gördüğü manzara karşısında çok şaşıran Avcı, durumu telefonla belediye başkanına bildirerek gerekenin yapılmasını istedi. İlginç olay, Kemal Sunal’ın 1986 yılında gösterime sunulan ‘Deli Deli Küpeli’ filminde fırın denetimi sırasında ekmeğin içinden bir yumak ipin çıktığı sahneyi hatırlattı.

Çektiği bir video ile başından geçen olayı dile getiren Mustafa Avcı, “Bugün sabah kahvaltı yapmak için masaya oturdum amma, ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı orta yere. Emirdağ’da aldığım ekmekten böyle bir ip çıktı ortaya ipi çekiyorum ama çıkmıyor, ekmekte gidiyor. Benim 4 tane çocuğum var midesinde ve bağırsaklarında dolaşsaydı belki de hasta olsaydı, bunun sorumlusu kim olacaktı? Emirdağ Belediye Başkanlığının bütün fırınları denetlemesini istiyorum. Sonuçta insanız, bu ekmek bu şekilde yenilmez. Kemal Sunal’ın aynı filmindeki gibi, çekiyorsun çekiyorsun ip geliyor, biz de çekiyoruz çekiyoruz ip geliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.