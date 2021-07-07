Afyonkarahisar’da gençler ve U23 halter Türkiye şampiyonası başladı

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Afyonkarahisar'da Türkiye Halter Şampiyonası 285 sporcunun katılımıyla başladı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda 4 gün sürecek olan müsabakalara 45 ilden 158 erkek ve 127 kadın olmak üzere toplam 285 sporcu katıldı. Şampiyonada derece alan sporcular milli takım kampına seçilerek Avrupa'da Türkiye’yi temsil edecek. Müsabakalar öncesi Türkiye Halter Şampiyonası'nın teknik toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye Halter Federasyon Başkan Vekili Mevlüt Ataseven katıldı. Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi 9 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derece, tüm sporculara başarılar diledi.

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