3 bin yıllık vadide sıcak hava balonları uçmaya başladı Frig Vadisi’nde sıcak hava balonlarının test uçuşları başladı

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Ege’nin Kapadokya’sı olarak bilenen Afyonkarahisar’daki Frig Vadisi’nde sıcak hava balonlarının test uçuşları başladı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan Frig Vadisi'nde sıcak hava balonlarının test uçuşlarına başlandı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından kente davet edilen ulusal basın temsilcileri konuk edilerek Frig Vadisi Emre Gölü çevresinde balon uçuşları gerçekleştirilecek. 3 bin yıllık Frig Vadisi’nde ilik uçuşları gerçekleştiren sıcak hava balonları bölgede büyük heyecan uyandırırken bölgenin ikinci Kapadokya olma yolunda önemli bir adımı daha attığı bildirildi.

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