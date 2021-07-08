Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu döneminde yapılan ve 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat seferinde ordusunu geçirdiği tarihi Kırkgöz Köprüsü’nde restorasyon planı hazırlıklarına başlanırken, çalışmaları kapsamında ayrıca köprüye çıkan yeni antik taş yollar da bulundu.

Tarihi Kırkgöz Köprüsü Bolvadin ile Sultandağı arasında, Eber Gölü’ne akan Akarçay üzerinde bulunuyor. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu döneminde yapılan Kırkgöz Köprüsü, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat seferine hazırlık yapması üzerine yapılan yol onarımı sırasında Mimar Sinan tarafından onarıldı. İpek Yolu üzerinde bulunan köprü Mimar Sinan tarafından 64 göze kadar uzatılarak uzunluğu 400 metreye kadar ulaşmıştır.



Köprü çevresinde sondaj çalışması başladı

Köprüyle ilgili uzun bir aradan sonra restorasyon kararı alınırken, köprü çevresinde sondaj çalışmasına başlanıldı. Sondajla köprünün temeline inileceği ve çıkacak sonuçlara göre Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından gerekli restorasyon planlarının hazırlanacağı belirtildi. Ardından planlar doğrultusunda restorasyona başlanacağı kaydedildi. Çalışmaların Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yapıldığı öğrenildi.

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