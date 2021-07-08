Afyonkarahisar’da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

Afyonkarahisar Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından Kuran bayramı dolayısıyla kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

2023 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban bayramı nedeniyle kurban ibadetini yerine getirmek üzere Afyonkarahisar’da kurban satış yerleri belli oldu. Çayırbağ Kasabası Canlı Hayvan Pazarı ve Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) Canlı Hayvan Borsası İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban satış yeri olarak belirlendi. Ayrıca 9 semtin pazaryeri ile 9 özel kombine kurban kesim yeri olarak açıklandı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından hıfzıssıhha kurulunun belirlediği hijyen şartlarına uygun olmak şartıyla müstakil bahçeye sahip evlerin bahçelerinde kesim yapılabilmesine karar verildi.

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