Başkan Çöl, belediye tahsis edilen eski cezaevi binasında inceleme yaptı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan eski cezaevi binasını ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Şirinevler mahallesinde bulunan eski cezaevinde, birim müdürleriyle bir dizi incelemelerde bulundu. İncelemelerde Başkan Mustafa Çöl konuyla ilgili yetkililerden bilgi alarak yapılması düşünülen projeleri yerinde değerlendirdi.

Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ve Sandıklı Belediyesine tahsis edilen yer ile ilgili çalışma yapılarak önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağının bilgisini veren Başkan Mustafa Çöl, mahalle sakinlerimizin istekleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir karar vereceklerini, bu alanı en iyi şekilde değerlendireceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.