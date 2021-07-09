Telefon dolandırıcısından muhabire pişkin yanıt Tutuklanan telefon dolandırıcısından muhabire ‘hadi lan bak işine’ yanıtı

Afyonkarahisar’da telefonla aradıkları 70 yaşındaki kadına kendilerini savcı olarak tanıtan ve 70 bin TL’sini dolandırdıktan sonra ikinci günde kadının bankadaki parasını da almak isterken yakalanan dolandırıcılardan biri tutuklandı. Dolandırıcı şahsı görüntüleyen İHA muhabirinin ‘neden dolandırdınız’ sorusuna ise şahıs ‘hadi lan bak işine’ yanıtını verdi.

Dinar ilçesi İtfaiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.I. (70) isimli kadını telefon ile arayıp kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi, kadının iki adet 15 gramlık burma bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 3 çift altın küpe, 5 adet altın yonca şeklinde broş, 6 adet altın yüzük ve 2 bin 900 TL nakit parasını dolandırdı. Olayın ertesi günü kadını bir kez daha arayan şahıslar, üzerine atılı suçlardan kurtulması için bankadaki parasını da çekip eve gelecek olan şahsa vermesini istedi. Bu arada kadının yeğeni polisleri arayarak durumu anlatınca Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyonu Dinar İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat bizzat yönetirken, A.I. isimli kadının evine parayı almak için gelen İsmail P. (38) isimli şahıs kapıyı çalınca evde hazır bekleyen polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

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