Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde seçim günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yaklaşık 3 bin üyesi bulunan Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin olağan genel kurul toplantısı başladı. 3 adayın yarıştığı genel kurulun akşam saatlerinde sonlanması bekleniyor.

Genel kurulu Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan yerleşkesinde başladı. Kongrede Şükrü Balık, Osman Emrem, Sefa Değirmen başkanlık için yarışıyor. Kongre için İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, oy kullanacak üyeler kongrenin yapıldığı salona üst aramasının ardından alındı. Genel kurulda konuşan 3 başkan adayı da projelerinden bahsederek, genel kurulun hayırlı olması dileklerini iletti. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçilirken, saat 17.00’ye kadar oyların kullanılacağı ardından sayıma geçileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.