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Ulaştırma hizmetlerinde nihai yatırım tutarı 1 trilyon 580 milyar TL’ye ulaşacak 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Konferansı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “2021 yılında 44,8 milyar TL’lik ulaştırma ve altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” “2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 103 milyar lira yatırım yaptık” “Türkiye’de 19 yılda ulaştırma projelerine ayrılan ödeneklerin her yıl artıyor”

İHA

Ulaştırma hizmetlerinde nihai yatırım tutarı 1 trilyon 580 milyar TL’ye ulaşacak 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Konferansı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “2021 yılında 44,8 milyar TL’lik ulaştırma ve altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” “2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 103 milyar lira yatırım yaptık” “Türkiye’de 19 yılda ulaştırma projelerine ayrılan ödeneklerin her yıl artıyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de 19 yılda ulaştırma projelerine ayrılan ödeneklerin her yıl arttığına işaret ederek, “2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 103 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam nihai yatırım tutarı 1 trilyon 580 milyar TL’ye ulaşacak” dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Konferansı’na katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, 19 yıl önce, Türkiye’de başlayan ‘yeni ulaşım ve iletişim çağı’, daha da hızlanarak yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, bu dönüşümün, ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ettiğini dile getirdi. Bakan Karaismailoğlu, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak 2053 ve 2071’e uzanan yolculukta önemli roller üstlenecekler” diye konuştu.

“Köyden şehre, Doğudan Batıya kalkınmada eşitlikle tesis edilebilir”
Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve Stratejik Plan doğrultusundaki vizyonla mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamiklerini dikkate alarak yola devam ettiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bütünleşik olarak tasarladığımız ulaşım ekosistemimizde, verimlilik esasında tüm modlarımızı bir birleriyle entegre hâle getiriyoruz. Türkiye’yi dünyanın en büyük ve önemli ticari koridorlarının hâkimi yaparken, coğrafi açıdan kalkınmada eşitliğe destek vermek hedefiyle çalışıyoruz. İstanbul ya da İzmir’deki vatandaşlarımızın ulaştırma ve haberleşme alanında sahip olduğu imkânları, bu alanlarda edindikleri refahı, Kars ya da Van’daki vatandaşlarımızın da elde etmesini sağlıyoruz, çünkü insanımızın refahı ve mutluluğu ancak ve ancak köyden şehre, Doğudan Batıya kalkınmada eşitlikle tesis edilebilir.”

“Devam eden projelerimizle birlikte toplam nihai yatırım tutarı 1 trilyon 580 milyar TL’ye ulaşacak”
Türkiye’de 19 yılda ulaştırma projelerine ayrılan ödeneğin her yıl arttığına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu yatırım rakamlarını da açıklayarak şunları söyledi:
“Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız, hükümetin toplam yatırım bütçesinden, yapılan yatırımlar gelişen Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasına yönelik planlarımızın bir parçasıdır. 2021 yılında 44,8 milyar TL ayrılan ödenek ile ülkemizin ve insanımızın âli menfaatleri doğrultusunda, ulaştırma ve altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ulaştırma ve haberleşme alanlarının Türkiye’de kalkınmanın en temel dayanağı olduğunu bilerek, 2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 103 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam nihai yatırım tutarı 1 trilyon 580 milyar TL’ye ulaşacak.”

“Havayollarına 15,1 milyar dolar ayırarak, 26 olan havalimanı sayımızı 56’ya yükselttik”
2003’ten bugüne kadar karayollarına 105,1 milyar dolar ayırarak, otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, viyadükler, tek yol ve iyileştirme çalışmaları yapıldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
“Türkiye’yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollarla tanıştırırken, ölümlü kaza oranlarını çok ciddi oranda azalttık. Demiryollarımıza 32 milyar dolar yatırım yaparak, YHT projelerimizi hayata geçirdik. Kent içi raylı sistem hatları inşa ettik, yenileme, sinyalizasyon, elektrifikasyon işlerimizi gerçekleştirdik ve demiryolu taşımacılığında iddiamızı artıran lojistik merkezlerini Türkiye’mize kazandırdık yani ülkemizi gerçek anlamıyla demir ağlarla ördük. Yük ve insan taşımacılığında demiryollarını daha verimli ve doğru bir biçimde değerlendirdik. Demiryollarını Türkiye’nin stratejik bir gücü hâline dönüştürdük. Havayollarına 15,1 milyar dolar ayırarak, 26 olan havalimanı sayımızı 56’ya yükselttik. Yeni terminal binalarıyla kapasitemizi artırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle, havayolunu halkın yoluna dönüştürdük. THY dünya markası olurken İstanbul Havalimanı ile dünyanın transit merkezi haline geldik.”
Gerçekleştirilen toplantıya Vali Gökmen Çiçek, Bakanlığa bağlı kurumların bürokratları da katılım gösterdi.

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