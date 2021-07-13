(ÖZEL) Faciaların önüne geçmek için göletlerden uzak durulmalı Serinlemek için göletlere giren kişiler yaşamak için bir kez daha düşünmeli Bir gün arayla 4 kişinin gölette boğulduğu o şehirde profesyonel yüzücüler faciaların nedenini İHA’ya anlattı

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu ikisi kardeş 4 kişinin serinlemek için girdiklerin gölette hayatlarını kaybetmesi sonrası uyarılarda bulunan profesyonel yüzücüler, derinlik bilinmemesi, çekim kuvveti fazla olması ve kıyısı olmamasından dolayı göletlerde kesinlikle yüzülmemesi gerektiği uyarısında bulundular.

Kette geçtiğimiz hafta sonu Karamık beldesi ve Kızıldağ köylerinde serinlemek için gölete giren 4 kişi hayatını kaybetti. 10 Temmuz da meydana gelen ilk olayda Çay ilçesine bağlı Karamık beldesinde Akın ailesi piknik yapmak için öğleden sonra gölet kenarına gitti. Bu sırada Maviye Akın (16), kuzeni Sümeyra Akın (15) ile birlikte serinlemek için gölete girdi. Ancak bir süre sonra iki kuzen suda çırpınıp, bağırarak yardım istemeye başladı. Bunu gören baba Uğur Akın (44) ise hemen suya atladı. Baba Akın bir süre sonra kızı Sümeyra’yı sudan çıkarmayı başararak kıyıya getirdi. Daha sonra suya geri dönen Uğur Akın yeğeni Maviye Akın’ı da kurtarmak isterken ikisi birlikte boğularak hayatını kaybetti.

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