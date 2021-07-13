Kurban kesiminde temizlik kurallarına riayet edilmeli

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kurban kesiminde temizlik kurallarına muhakkak riayet edilmesi gerektiği uyarısında bulunularak, Zoonoz hastalıklar diye bilinen hastalıkların yayılmasının önüne geçilmedi hijyenin önemli olduğu vurgulandı.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de hala önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam eden ve genel olarak Zoonoz hastalıklar diye bilinen hastalıkların omurgalı hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olduğu kaydedildi. Şarbon, verem, sığır tenyası, toksoplazmozis, kistik ekinokokkoz gibi sayılabilecek Zoonoz hastalıklarla etkin bir şekilde mücadele etmenin esasını hayvanlara ve çevreye yönelik alınacak tedbirler oluştuğu vurgulandı. Açıklamada, “Kurban Bayramı’nın yaklaştığı günlerde hayvan hareketleri daha da yoğunlaşmakta ve vatandaşlarımız hayvanlarla daha fazla temas etmektedir. Bu durum Kurban Bayramı süresince de devam ettiğinden; toplum ve çevre sağlığını korumak amacıyla gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Kurban Bayramı arifesinde ve bayram süresince kişisel olarak alınabilecek belli başlı tedbirlerle hastalıkların önüne geçebiliriz. Veteriner hekim kontrolünden geçmemiş hayvanların kesiminden kaçınılmalı, kurbanlık hayvan alınırken, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban satış yerleri dışında hayvan satın almamaya dikkat edilmeli. Kurban kesildikten sonra hayvanların atıkları toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yok edilmeli, mümkünse uygun derinlikteki ortalama 50100 santimetre çukurlara gömülerek kedi ve köpeklerin bu atıkları yemesi önlenmeli, kurban edilen hayvana ait ürünlerin nakli, temizlik şartlarına riayet edilerek yapılmalı” denildi.

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