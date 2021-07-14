(ÖZEL) Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek Bu ilçede kiraz hasadı döneminde radyo reytinglerinde adeta patlama yaşanıyor Kirazı ile dünyaca ünlü Sultandağı ilçesinde hasat işçilerinin en büyük eğlencesi radyo dinlemek Normal günlerde 150 istek şarkı çalan radyolarda bu oran hasat dönemlerinde 3 bine kadar çıkıyor

Afyonkarahisar’ın kiraz ile ünlü Sultandağı ilçesinde hasadı döneminde radyoların dinlenme reyting oranları normal günlere göre neredeyse yüzde 300’lere kadar çıkarak rekor kırıyor. İlgiden memnun olan Radyo DJ’leri reytingleri yükseltenlerin kiraz bahçelerinde çalışan işçiler olduğunu kaydederken, hasattaki tek eğlencenin ise radyo dinlemek olduğunu belirttiler.

Meşhur ‘Napolyon’ kirazı ile Sultandağı ilçesinde hasat dönemi başlarken, hasatta çalışan ve genelde şehir dışından gelen mevsimlik işçilerin tek eğlencesi ise bu yılda yine yerel radyolar oldu. İşçiler adeta müziksiz çalışmazken her bahçede mutlaka bir pilli radyoya veya cep telefonu üzerinden radyo dinleyen birisine rastlamak mümkün. İlçedeki yerel bir radyonun sahibi ve DJ’i Ergün Çini, kiraz hasadı döneminde kendilerine olan ilgiden çok memnun olduklarını ifade etti. Kiraz bahçelerinde çalışan işçilerden çok yoğun istek aldıklarını belirten Çini, “Yerel radyo olarak bölgede yayın yapıyoruz Sultandağı merkezli olarak. İlçe merkezimizin nüfusu 6 bin civarında ama bu kiraz hasadı döneminde yaklaşık 20 bini buluyor. Bununla birlikte kiraz bahçelerinin de tek eğlencesi radyo programlarımız. Genelde bahçeden bahçeye istekler geliyor. Bunun yanında biz işçileri getiren kişilere ‘dayıbaşı’ diyoruz ve onlar arasında çeşitli yarışmalar düzeliyoruz. Kirazın toplandığı zamanlar sıcak zamanlardır biz çaldığımız şarkılar ile onları serinletmek için uğraş veriyoruz. Halayla, oyun havaları çalıp istekleri yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



“Şarkı isteği 23 bini buluyor"

Kiraz hasadı boyunca çok yoğun bir istek aldıklarını ve reytingin önemli oranda arttığını ifaden eden Çini açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Normalde günde 100150 arasında şarkı isteği alırken, kiraz hasadı döneminde ise bu oran yaklaşık 23 bini buluyor. Tabi istek şarkı yoğunluğu fazla olunca hepsini yerine şansımız olmuyor. Biz de sıradaki şarkıları istek sahipleri için çalıyoruz. Dinleyicilerimiz çok konuştuğumuza dair eleştirilerde geliyor, ama istekleri okumak için de çok konuşmamız gerekiyor. İsteği de okumadığımızda bu defa ‘bizim isteğimizi neden okumadın’ diye serzenişte bulunuyorlar. İlgiden çok memnunuz, iyi ki radyo var. Bizimde bir sloganımız var ‘radyo dinlemek güzeldir’ diye. Gerçekten da radyo çok güzel bir iletişim ve eğlence aracıdır.”

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