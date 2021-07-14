Öğrendikleri yöresel halk oyunlarını ailelerine sergilediler

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gençler, kursta öğrendikleri yörelerine özgü oyunları ailelerine sergilediler.

İlçede Tutku Gençlik ve Spor Kulübü tarafından açılan yöresel halk oyunları kursuna katılan gençler, yöresel kıyafetler ve müzik eşliğinde kursta öğrendikleri halk oyunlarını ailelerine sergiledi. Düğün sezonunun artmasıyla birlikte yöresel halk oyunlarına ilginin de arttığını belirten Tutku Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve halk oyunları eğitmeni Yusuf Ayköse, “Yöremize özgü halk oyunlarına yoğun bir talep var. Gençlerimiz düğünlerde öğrendiği yöresel oyunları sergilemenin mutluluğunu yaşıyor. Bugün de kulübümüzde eğitim alan kursiyerlerimiz öğrendiği oyunları ailelerine sergiledi. Düğün ve sünnet yoğunluğu nedeniyle halk oyunlarına inanılmaz bir rağbet var. Bunun yanında dünya evine girecek yeni çiftlerimize de zeybek öğretiyoruz. Düğüden 15 gün önce kulübümüze gelen genç çiftler, burada öğrendiklerini düğün günü sergilemenin mutluluğunu yaşıyorlar” dedi.

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