(ÖZEL) Anadolu’nun küçük Belçika’sı ‘Emirdağ’ Merkez nüfusu 20 bin olan Emirdağ ilçesinde gurbetçilerin gelmesiyle nüfus 200 binleri buldu Gurbetçilerin gelmesine en çok esnaflar sevindi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaz döneminde gurbetçilerinin gelmesi ile 20 bin olan nüfus 200 binleri buldu. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı memleketlerine gelemeyen gurbetçiler bu yıl akın akın Emirdağ’ın yolunu tutarken, çoğunluğu Belçika’da olan Emirdağlı gurbetçilerin gelmesi ile ilçe adeta küçük Belçika’ya döndü. Gurbetçilerin gelmesine en çok sevinenler ise esnafla oldu.

Afyonkarahisar’ın gurbetçileri ile Emirdağ ilçesinde önceki yıllarda olduğu gibi yaz döneminin gelmesi ile nüfus yoğunluğu yaşanmaya başlandı. İlçenin yurt dışındaki nüfus oranı yaklaşık 350 bin olarak bilinirken bunlardan 150 bininin ise Belçika’da yaşıyor. Yaz tatilini geçirmek için Emirdağ’a gelen gurbetçiler ile merkez nüfusu 20 bin olan ilçe nüfusu 10 kar artarak 200 binlere kadar çıkıyor. Memleketlerine gelmenin mutluluğunu yaşayan gurbetçilerin çarşı, pazarda büyük yoğunluk oluştururken ilçede nereye bakılsa yabancı plakalı lüks bir araçta görmek mümkün.

Yaz tatilini geçirmek üzere memleketi olan Emirdağ’a geldiğini ifade eden gurbetçi Sezer Cüneyt, geçen yıl pandemiden dolayı gelemediğini bu yıl ise 1 aylık iznini geçirmek için Emirdağ’a geldiğini söyledi. Cüneyt ilçede tek şikayetçi oldukları konunun ise trafik yoğunluğu olduğunu dile getirdi.

Mustafa Yalbı isimli gurbetçi de Emirdağ’a gelmek için çok beklediklerini kaydederek, ilçede ailelerini ziyaretlerine geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.



“Ekonomiye ve bizlere katkıları büyük”

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Süleyman Kocabıçak, gurbetçilerin gelmesinin esnafın işlerinin artmasına büyük ölçüde katkısının olduğunu belirterek, “Bu sene gurbetçilerimiz biraz erken geldi. Sezon biraz erken başladı. Gurbetçiler geçen sene gelemediler bu yüzden bu sene biraz erken geldiler. Gurbetçilerin gelmesi ile satışlarımız yüzde 200’ler civarında artıyor. Gurbetçiler sayesinde çarşı esnafının işleri açıldı, ekonomiye ve bizlere katkıları büyük” diye konuştu.

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