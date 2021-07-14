Başkan Erdoğdu güven tazeledi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yapılan seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan Necati Erdoğdu güven tazeledi.

Şuhut Düğün Salonu'nda pandemi kuralları çerçevesinde genel kurulun divan başkanlığını Afyonkarahisar Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mahmut Emin Birliktir yaptı. Kooperatife kayıtlı 600 üyeden 150 üyenin oy kullandığı genel kurulda mevcut Başkan Necati Erdoğdu 3 yıllığına tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

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